M5S, i morosi sono 47: espulsione solo per dieci Un altro deputato lascia

LA GIORNATA

ROMA Una decina di parlamentari in odore di espulsione causa mancati versamenti. Un altro deputato che fa le valigie e approda nel Misto. Un documento politico preparato dai dissidenti che punta innanzitutto ad allontanare Casaleggio dall'orbita M5S. E l'ex ministro Fioramonti sempre più nelle vesti di calamita dei malpancisti che intendono lasciare i pentastellati.

Da questa fotografia si capisce come mai l'assemblea congiunta dei gruppi che si terrà domani è destinata a trasformarsi in una sorta di resa dei conti. Con Di Maio che ha lasciato ai probiviri il compito di mettere in atto la linea dura decisa a fine anno. Ieri il collegio chiamato a segnalare la situazione dei morosi ha fatto due conti: l'85% è in regola, il restante 15 dovrà rimettersi al passo, altrimenti saranno presi provvedimenti. Provvedimenti che però «saranno commisurati alla gravità della violazione». In sintesi rischiano l'espulsione gli inadempienti per tutto il 2019, altri incorreranno in richiami e sospensioni. In realtà i tempi delle espulsioni potrebbero dilatarsi, anche perché la maggioranza resta appesa ad un filo a palazzo Madama. Si spera per ora nell'effetto deterrente. In ogni caso le sanzioni riguardano 47 parlamentari. I nomi di quelli nel mirino sono noti da tempo: si tratta dei deputati Acunzo, Aprile, Frate, Romano, Vallascas e dei senatori Anastasi, Bogo Deledda, Ciampolillo, Di Marzio, Di Micco, Giarrusso. Sono parecchio indietro con le rendicontazioni pure i pentastellati Colletti, D'Ippolito, Galizia, Siragusa, Garruti, Lorefice. A partire dall'apertura del procedimento secondo statuto ci saranno dieci giorni per presentare le controdeduzioni. «Ho sospeso le restituzioni fin quando non arriva un chiarimento sul cambio di modalità dei versamento», spiega il deputato Acunzo. In diversi tra questi il senatore Di Marzio - si starebbero attivando per rientrare.

La situazione resta esplosiva. Ieri ha abbandonato il gruppo il siciliano Cappellani: «Ci siamo imborghesiti, siamo finiti in una spirale di autoreferenzialità. Quando sento parlare di pugno di ferro rabbrividisco», la denuncia. Il senatore Morra lo attacca e lo chiama smemorato di Collegno, ricordando che lo stesso deputato aveva spiegato di non poter pagare per aver «dimenticato la password». Pure Buffagni reagisce: «Basta ipocrisia! Chi lascia M5S lo fa solo per sé, non per il Paese». Ma il malessere cresce e l'ex pentastellato Rospi ci mette il carico: «Qui c'è un'oligarchia che comanda». Gli fa eco Fioramonti che parla di «deficit di democrazia e di trasparenza». L'ex responsabile dell'Istruzione ha intenzione di accelerare sulla costituzione del nuovo soggetto che si chiamerà Eco'. Ha ricevuto ieri altre chiamate di «insospettabili», riferisce una fonte. In un primo momento erano una quindicina a volersi staccare da M5S, ma in prospettiva spiega a chi sta per inviare la lettera di addio ne sono molti di più. Il countdown è partito ma alla fine l'orientamento è quello di aspettare il voto in Emilia e in Calabria. Le fuoriuscite arriveranno alla spicciolata (in settimana dovrebbero essere tre i deputati a passare nel Misto) per mettere sempre più sotto pressione il capo politico M5S.

IL DOCUMENTO

Intanto alla riunione un gruppo di senatori presenterà un documento politico. Non si tratta della modifica dello Statuto bloccata a novembre ma di una sorta di manifesto in cui si chiederà al ministro degli Esteri di cambiare rotta. Con la premessa che l'intenzione è quella di andare avanti con l'attuale governo e di abbandonare la cosiddetta terza via' per stringere in direzione di un fronte progressista'. Innanzitutto la richiesta è quella di far decidere la linea politica all'assemblea. Di costituire un comitato di garanti che questo il piano dovrà gestire la piattaforma Rousseau. Ma il punto più controverso riguarderà proprio la vicenda dei rimborsi. «Questo pugno di ferro lamenta un deputato è stato deciso da Casaleggio, ma lui non e' il Movimento».

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA