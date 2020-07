LA POLEMICA

VENEZIA Che fine hanno fatto i vip annunciati dalla Regione per promuovere il turismo in Veneto? Lo chiede Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, di fronte all'eco mediatica (con annesso dibattito) suscitata dalla visita di Chiara Ferragni a Firenze. «In Toscana afferma la pentastellata la Ferragni promuove gli Uffizi e fa il pieno sui social. Da noi sono più i musei chiusi di quelli aperti, e degli influencer promessi e sbandierati da Zaia si è persa traccia. Qualcuno li ha visti? Se il Veneto vuole rilanciare la cultura abbinandola al turismo e usando i media digitali, direi che siamo ancora fermi ai box». Per l'esponente del M5s, lo shooting fotografico toscano «ha colpito nel segno, anche con le polemiche suscitate, che generano visualizzazioni, interesse, coinvolgimento, passaparola: in una parola, benzina per far arrivare nuovi visitatori», mentre il Veneto e in particolare Venezia vivono l'estate «tra musei mezzi chiusi e lavoratori sul lastrico».

Proprio ieri però un volto noto è apparso in laguna e su Instagram, con tanto di tag visitveneto e veneziaunica accanto alle numerose foto. Si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, in posa fra l'altro in gondola e a Venissa. Pioggia di cuoricini e di commenti: «Che bella Venezia...». (a.pe.)

