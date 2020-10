LA POLEMICA

ROMA «Il Collegio dei Probiviri comunica che il 15 ottobre 2020, sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle Marinella Pacifico e Paolo Nicolò Romano». Con questa gelida frase collocata sul blog del movimento alla fine di un altro comunicato, i 5Stelle hanno reso noto l'espulsione della senatrice Pacifico e del deputato Romano. Entrambi da tempo erano in rotta con i pentastellati.

Sulla Pacifico, senatrice del Lazio, 58 anni, professoressa, girava da tempo la voce di un passaggio alla Lega da lei sempre smentito. Era finita nel mirino dei probiviri per via del mancato pagamento di quote e dell'assenza in molti voti importanti. Ultimamente si era detta contraria all'allungamento dello stato d'emergenza.

L'ormai ex portavoce alla Camera, Paolo Romano, 36 anni, tecnico del suono e parlamentare piemontese dal 2013, invece, avrebbe scontato ritardi consistenti nel versamento di una quota dello stipendio, come prevedono le regole dei Cinquestelle, ma soprattutto la decisione di votare no al referendum sul taglio dei parlamentari.

In un lungo e durissimo post diffuso sui social la Pacifico ribadisce che la sua divergenza dai 5Stelle è dovuta al tradimento degli ideali iniziali «sostituiti da una classe dirigente affaristica».

B.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA