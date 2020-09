I PENTASTELLATI

MESTRE E le stelle stanno a guardare... parafrasando un celebre romanzo di Archibald Joseph Cronin. E soprattutto non brillano. All'hotel Bologna di Mestre, sede del quartier generale dei Cinque Stelle, c'è un'aria mesta. Un grande schermo che ripropone le immagini della Maratona Mentana e una manciata di militanti che armeggiano con i loro cellulari, piuttosto che seguire le disquisizioni in televisione. Qui non c'è in ballo un posto al sole affinché le stelle possano brillare, qui c'è in ballo la sopravvivenza politica e istituzionale. Solo cinque anni fa i pentastellati avevano gareggiato con Jacopo Berti e portato in saccoccia cinque seggi. Oggi, in queste ore il rischio è quello di sparire dal parlamentino regionale. «Vediamo quello che succede - dice infilandosi la mascherina, il candidato attuale, Enrico Cappelletti - è troppo presto». Ma è solo una melina, per usare un termine calcistico. Nel 2015 i voti all'M5S erano stati 192.630 (10,40%); in questa tornata in serata, a oltre metà dello spoglio erano 38.754 pari al 2,8% (con una perdita - in proiezione - di oltre 100mila consensi rispetto a cinque anni fa) che al momento, stando questi dati, impedirebbero il re-ingresso dei Grillini nell'assemblea veneta di Palazzo Ferro Fini. Nella notte, con il prosieguo dei conteggi, si capirà il destino dei Cinquestelle veneti.

LA RIFLESSIONE

Cappelletti, un passato da senatore con l'onda lunga grillina dal 2013 al 2018 (quasi il secolo scorso) non fa tanti voli pindarici. «Non c'è dubbio - dice - siamo stati penalizzati. E non ci sono giustificazioni, ma qui ora si apre una questione di democrazia. La maggioranza straripante di Zaia. Questo rischia di essere un problema notevole per tutti noi». Intanto sul grande schermo continuano a scorrere le immagini delle dirette elettorali, ma nessuno se ne cura. I pochi militanti presenti sono cupi e distratti. «Invece siamo molto soddisfatti del risultato del referendum. È stata una richiesta di cambiamento che, non solo è stata condivisa, ma che è stata profondamente voluta. Ma come Cinque Stelle ne rivendichiamo il successo. Ne siamo consapevoli, ma lo mettiamo sul piatto della nostra bilancia. È da questo punto di vista una vittoria degli italiani e dell'Italia». Insomma, almeno una piccola, anche se magra consolazione su un tema riconosciuto importante come quello del quesito sulla riduzione degli scranni parlamentari.

L'ATTACCO

E poi Cappelletti si accende e confessa: «Da un lato paghiamo lo scotto di un movimento giovane, che si va ancora costruendo sul territorio, dall'altra però abbiamo peccato nella comunicazione. Non siamo stati in grado di comunicare. Non abbiamo messo in atto una campagna di informazione capace di intercettare le esigenze delle persone. Credo che su questo dovremmo fare un esame di coscienza. Troppa sobrietà ci ha danneggiato». E allora occorre cambiare registro. E così, ad urne appena chiuse, Cappelletti rilancia la battaglia. «Durante la campagna elettorale - confessa - mi capitava di denunciare il progetto sulla Pedemontana i cui costi sono lievitati a 13 miliardi di euro, che è poi l'unica opera realizzata da Zaia negli anni, ma dovunque andassi non vi era alcuna consapevolezza nè degli alti costi nè dell'uso spropositato del suolo veneto. Siamo la regione maglia nera nel settore, ma a nessun è parso interessare. E che dire delle mancate bonifiche sul Pfas della Miteni? Tutte domande scomode alle quali nè Zaia nè i suoi alleati hanno mai risposto». Poi l'affondo per sottolineare come i Cinquestelle cercheranno di dare battaglia, sempre augurandosi di tornare con una propria pattuglia a Palazzo Ferro Fini, spoglio consentendo: «Se in campagna elettorale le mie domande scomode non hanno trovato risposta, non vuol dire che non continueremo a farle - Anzi. Ci metteremo ancora con più forza nel farle perchè non siamo in una repubblica del Centrafrica. E continueremo a fare domande scomode, aspettando che il presidentissimo eletto ci dia finalmente qualche risposta. Cosa che non ci ha mai dato in tutti questi anni». Infine una chiusa di prammatica. «Non possiamo che ringraziare i nostri elettori e i cittadini che ci hanno votato». L'ha chiamata qualche leader nazionale? «No - risponde serafico Cappelletti - Sa, noi non abbiamo leader...».

Paolo Navarro Dina

