M5S e Pd con il premier «Basta giochini da Renzi» Lui: tasse, assist a Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Nel giorno in cui la legge di bilancio riceve la bollinatura della Ragioneria dello Stato e sale al Quirinale per poi approdare alle Camere, volano gli stracci in maggioranza. Non solo sulle misure della manovra, da ultime la plastic tax e le tasse sulle auto aziendali, ma intorno alla figura del premier Giuseppe Conte. «La legislatura arriverà a scadenza naturale» con Conte o senza, «dipende da come funziona il governo», ha detto ieri Matteo Renzi: «La legislatura durerà fino al 2023, sicuramente: siamo una democrazia...