M5S, continua l'emorragia al Senato Di Maio nelle Marche chiude al Pd

IL CASO

ROMA La fuga dal M5S continua: il senatore Luigi Di Marzio lascia il Movimento e, da sinistra in chiave governista, passa al gruppo misto. Ma prima di salutare, il medico eletto nell'uninominale in Molise ha saldato tutte le pendenze delle restituzioni. La Lega a Palazzo Madama continua a tenere le porte aperte che potrebbero registrare nuovi ingressi se Salvini dovesse vincere il 26 in Emilia Romagna. Nel mirino, tra smentite e mezze ammissioni sussurrate nei corridoi, circolano un paio di nomi. Discorso diverso alla Camera: il gruppo di Fioramonti - sempre in chiave pro-Conte - è pronto a ingrossare le fila a partire da lunedì. Il deputato materano Gianluca Rospi, passato dal Movimento 5 stelle al gruppo misto di Montecitorio afferma: «Sono tanti i colleghi che come me hanno deciso e stanno decidendo di abbandonare il Movimento 5 Stelle. Con l'uscita oggi del senatore Luigi Di Marzio e altri che so usciranno a breve».

LE ALLEANZE

In mezzo, ancora una volta, Luigi Di Maio. Il leader è stretto tra i 20 parlamentari che l'altra sera si sono visti a Palazzo Valdina, capitanati dal senatore Emanuele Dessì, per lavorare al documento che dovrebbe diventare una vera e propria mozione congressuale agli stati generali. L'idea che il capo politico debba lasciare, o meglio allargare, si fa spazio anche tra i ministri grillini. A partire da Stefano Patuanelli. Nel dubbio, il M5S si muove ancora da solo: nella marche, come ha spiegato Danilo Toninelli, i grillini correranno da soli. Stesso discorso in Campania, per il seggio del Senato che apparteneva al defunto Franco Ortolani. Oggi il voto su Rousseau: dieci i candidati. Da Luca Caiazzo (il rapper di Scampia che ha dato la sigla a Gomorra) a Luigi Napolitano, compagno di studi di Di Maio ai tempi dell'università.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA