ROMA Un sì «lacerante» e «non incondizionato». Il voto di fiducia al nuovo governo Draghi, non è certo stato un passo semplice per il Movimento 5 stelle. Anzi, ha rischiato di trascinare il partito fondato da Beppe Grillo verso il baratro di una scissione. E non è detto che, in attesa dei numeri ufficiali e del voto alla Camera, questa non avvenga. Tuttavia l'ipotesi appare molto più distante di quanto non fosse pochi giorni fa. Disinnescata dalle minacce del capo politico reggente Vito Crimi nel corso di una delle tante riunioni fiume tenute nei giorni scorsi con i parlamentari («Chi non voterà sì alla fiducia, verrà considerato in dissenso dal gruppo» avrebbe detto, smontando i progetti di chi, come consigliato da Davide Casaleggio si preparava all'astensione o ad uscire dall'Aula) e soprattutto dalle mediazioni dell'ultimo minuto intavolate ieri a Palazzo Madama da un manipolo di pontieri.

Una squadra che alla fine facendo leva sul lodo Brescia, ovvero l'intuizione del deputato governista secondo la quale la fiducia nell'ex governatore della Bce non è in bianco e quindi in un qualche settimana potrebbe essere revocata, sembra essere riuscita almeno parzialmente nell'intento. Prima del voto di fiducia, gli «anti-Draghi» al Senato superano a stento la decina. Di questi 7 o 8 sarebbero pronti al no secco, il resto si accontenterebbe di fare opposizione all'interno della maggioranza. Anche perché dalla loro avrebbero l'altra novità di giornata: la composizione collegiale della governance grillina.

Il sì a Draghi, infatti, nell'universo grillino ieri si è incrociato con un altro via libera, quello degli iscritti alla piattaforma Rousseau ad una revisione dello statuto. A votare sono stati solo un decimo degli aventi diritto ma questi sembrano aver indirizzato (con il loro 80% di consensi al direttorio) il destino dei ribelli. Il loro via libera ha infatti ufficializzato un vuoto di potere tra i grillini, che spinge alcuni dei contras a cinquestelle, a restare all'interno del partito per provare a prenderne il controllo o quantomeno ad avere un ruolo decisivo.

Non è un caso che, mentre Mattia Crucioli e altri «malpancisti» noti ma minori (da Bianca Granato a Rosa Abate, da Luisa Angrisani a Wilma Moronese) hanno ribadito il proprio no a Draghi e si sono preparati A lasciare il Movimento, per i big le cose sono andate diversamente. Nicola Morra o Barbara Lezzi (ma anche Emanuele Dessì) ad esempio, hanno iniziato a mostrare una maggiore indecisione rispetto agli input iniziali di opposizione assoluta a Draghi. Pur restando contrari al governo e alle scelte fatte dalla base infatti, ora vedono nel nascente direttorio composto da 5 rappresentanti eletti dalla base una nuova opportunità.

Ieri però la tensione nel Movimento non era concentrata solo sul voto al Senato. Dopo l'approvazione della governance infatti, è esploso il dissenso nei confronti di Crimi. Pochi minuti dopo l'annuncio dell'approvazione del nuovo statuto con tanto di direttorio, è stata l'Associazione Rousseau a gettare benzina sul fuoco: «Da oggi termina la reggenza della figura del Capo Politico, lavoreremo per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile l'organo collegiale», hanno scritto in un post su Facebook. Seguiti poco dopo, dalla senatrice Lezzi: «Crimi non può più decidere nulla in nome e per conto del M5S. Comitato di garanzia e Collegio dei probiviri possono solo agire per l'ordinaria amministrazione». Il senso è piuttosto chiaro, di fatto il reggente non può neppure cacciare chi voterà contro Draghi. In realtà però, fa notare un esponente di spicco dei 5s, finché non ci sarà il nuovo Comitato a 5, di fatto il reggente resta.

A direttorio eletto le cose cambieranno. Ma è presto per capire come. Al momento, trattandosi di un voto molto simile a quello tenuto per partecipare agli Stati Generali di dicembre, i più favoriti dall'ottimo posizionamento sul web sono Danilo Toninelli (che ieri ha votato sì precisando che la fiducia «Non sarà incondizionata») e proprio Morra e Lezzi, oltre a Dino Giarrusso. Luigi Di Maio e gli altri big governisti invece, dopo la mossa del lodo Brescia, restano in attesa degli esiti ufficiali del voto anche alla Camera prima di sciogliere la riserva. Per loro non è il momento di passi avventati.

Francesco Malfetano

