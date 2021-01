IL RETROSCENA

ROMA «La misura è colma, uno che ha il 2% non può comandare l'Italia». Di Maio e gli altri big del Movimento 5Stelle sono impegnati a smorzare le tensioni nel fronte rosso-giallo. Per evitare che il corto circuito nella maggioranza possa portare alla defenestrazione del premier Conte. Ma l'insofferenza nei confronti di Renzi tra i pentastellati aumenta ogni giorno di più.

Sono emersi segnali di questo tipo sabato scorso durante l'assemblea dei senatori e ieri sera durante quella dei deputati. L'ultima mediazione sul Mes viene considerata «una proposta indecente». Sul tavolo del ministro Gualtieri è arrivata la soluzione di compromesso sull'utilizzo del fondo Salva-Stati. Prendere solo una parte di quei fondi per la Sanità: un terzo, 12 miliardi su 36. Il responsabile di via XX settembre ha dato l'ok e prospettato al premier Conte la possibilità di un'exit strategy che abbasserebbe le pretese di Italia viva. «Renzi il leitmotiv all'interno del Movimento vuole disarcionare Conte e abbattere M5S ma non ci riuscirà». Del resto il presidente del Consiglio sul Mes continua a frenare, non si discosta dalla linea di sempre: «Sarà il Parlamento a decidere». «E noi non reggeremmo. Su questo punto non si transige», la linea del Movimento che è disposto a discutere del rafforzamento della squadra di governo, ad appoggiare la richiesta di Renzi affinché il premier ceda la delega sui Servizi, ma sul Mes è pronto ad alzare il muro.

LA LETTERA

Al momento opportuno sarà l'ala che si mise di traverso sulla riforma ad uscire per prima allo scoperto. I firmatari della lettera spedita a Di Maio e ai vertici per «non arretrare» rilanceranno il no. Ma hanno giurato nella chat creata quando si votò alle Camere le risoluzioni sull'argomento «siamo pronti a fare blocco su qualsiasi cosa. Basta prestare il fianco a Renzi e ai suoi diktat». Dietro le quinte si muove Di Battista, ma nei gruppi parlamentari è netta la contrarietà ad acconsentire a quelle che vengono ritenute delle vere e proprie minacce.

In realtà anche nel Pd c'è il convincimento che non ci siano i numeri alle Camere per l'ok al Mes ma i pontieri dem stanno lavorando con Iv per uscire dall'impasse. «Se M5S dice sì al Mes noi usciamo un minuto dopo», il refrain dei pentastellati che non nascondono il proprio malessere. «Abbiamo lasciato a Pd e Iv il pallino della crisi», il ragionamento. Sabato nella riunione dei senatori si è discusso dell'eventualità di fare la prima mossa sulla verifica, ma poi si è deciso di far sì che sia Renzi a scoprirsi. Solo che rispetto ad alcuni mesi fa sta crescendo nel Movimento anche la frangia di chi sarebbe disponibile a sacrificare Conte pur di arrivare a fine legislatura. «Renzi osserva un big pentastellato si deve accontentare di un pareggio. Va bene cambiare alcuni ministri ma sui temi la sua voce non avrà spazio, siamo noi il gruppo parlamentare più numeroso».

LA TRAPPOLA

«Fatico a capire come il ministro degli Esteri del Paese che riceve più risorse dall'Ue possa dire no al Mes per vecchie ruggini sovraniste», il pressing di Renzi su Di Maio. Tuttavia il responsabile della Farnesina non è disponibile a cadere nella trappola. A palazzo Chigi è arrivato solo un avvertimento netto da parte dei vertici M5S: «L'accordo nella maggioranza era dire sì alla riforma e no all'utilizzo del Mes». Il premier Conte e il ministro dell'Economia Gualtieri a febbraio saranno a Bruxelles per il passaggio formale ma poi dopo qualche mese dovrà essere il Parlamento a ratificare l'ok dell'Italia alla riforma. «Noi abbiamo legato quel sì al Recovery, è chiaro che può saltare tutto», taglia corto un altro senatore M5S.

