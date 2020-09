LA GIORNATA

ROMA Un meccanismo farraginoso per tentare di non escludere nessuno ed evitare la resa dei conti. Una commissione formata da dieci persone, espressione del Movimento della Camera, del Senato, della delegazione in Europa, nelle regioni e nei comuni. Per indicare l'indirizzo politico, vagliare le iniziative, anche le proposte di leggi, definire la strategia. E' la soluzione del comitato-ponte' che il capo politico M5s Crimi ha prospettato alle anime M5s in una trattativa che è tutta in salita. Perché l'intenzione è quella di indire gli Stati generali solo tra qualche mese, fare in modo che le fibrillazioni interne non si scarichino sull'attività parlamentare e sul governo.

LA ROAD MAP

Il percorso partirebbe entro il 15 ottobre ma si esaurirebbe più avanti, con le assemblee territoriali che invierebbero alla commissione le proposte su cui avviare una consultazione in rete. Le altre due alternative prevedono una strada diversa che passerebbe attraverso la votazione su Rousseau', ovvero la scelta di un nuovo capo politico o di un organismo collegiale. Per quest'ultima ipotesi sono schierati diversi big e ministri ma la maggioranza dei gruppi parlamentari è contraria a decisioni calate dall'alto e soprattutto al fatto che le chiavi del Movimento debbano essere ancora in mano a Casaleggio. In ogni caso la base parlamentare ha reagito con freddezza ai tre scenari avanzati. Di fatto si è deciso di prendere tempo, bocciando per ora le idee sul tavolo. L'exit strategy per evitare una scissione si deciderà lunedì, giorno in cui è convocato un vertice di tutti gli esponenti pentastellati dell'esecutivo alla presenza del capo politico.

Crimi ieri si è presentato all'assemblea dei gruppi, ha messo la faccia di fronte ai malumori di deputati e senatori. Ha indicato le tre ipotesi per la nuova leadership ma sotto traccia ha perorato la tesi della necessità di non dar luogo ora ad uno scontro all'arma bianca. E di virare su una squadra di transizione. I parlamentari saranno chiamati ad esprimersi tramite e-mail. E Bugani: «No, devono decidere gli iscritti su Rousseau». «Chiedevate ha spiegato Crimi - un percorso dal basso ed è quello che sta avvenendo. Non state vedendo un post direttamente sul blog con una decisione. L'idea è che siano i portavoce che scelgono autonomamente singoli soggetti per la commissione per gli Stati Generali. Non avrete un uomo che dà la soluzione», ha sottolineato. La governance allargata anche agli enti locali servirebbe per «avviare» la nuova fase, «dare carburante al percorso, e lasciare il confronto sui temi a un approfondimento maggiore».

SCONTRO SULLA DATA

Ma sulla data degli Stati generali sarà scontro. Di Maio non vuole tempi lunghi, il suo pressing è affinchè si tengano subito e si faccia chiarezza sui temi sul tavolo. A partire da quello sulle alleanze. Di Battista ha fatto sapere di volere la kermesse a fine ottobre, non dopo. Ecco, quindi che il big bang' non è affatto scongiurato. Ieri alla riunione tenutasi alla Camera, con i senatori in video collegamento, di big e ministri non c'era traccia. Di Maio, Bonafede, Fraccaro e Patuanelli erano a palazzo Chigi per il vertice sul 5G. Era presente solo il responsabile della scuola, Azzolina. Per il resto è stato il solito sfogatoio. Malcontento totale. Contestazioni sulle restituzioni e in diversi, a cominciare da Morra, hanno chiesto che nel Movimento ci sia libertà di pensiero, che si smetta di aprire procedimenti disciplinari e di decretare espulsioni perché così «si ingrossa solo il gruppo misto».

In tanti hanno preferito disertare l'appuntamento: «Se non si decide nulla e restiamo a scontrarci tra di noi è inutile. E' un'assemblea farsa», il refrain' di chi ha fatto le valigie ed è tornato a casa. La tensione resta altissima. Crimi, finito da tempo sul banco degli accusati per la strategia sulle Regionali, si è difeso con i denti: «L'autocritica che mi faccio? E' quella di aver sempre privilegiato i territori e le volontà specifiche delle singole volontà territoriali. E questo lo sanno tutti», ha risposto agli affondi. «Non c'è nulla da festeggiare, c'è stata una sconfitta netta», il j'accuse di molti parlamentari. Dalla Ruocco a Dessì, da Nesci a Bottici, è partito un fuoco di fila che non ha risparmiato nessuno. «No alla dittatura dei vertici, vogliamo collegialità vera», l'appello arrivato al capo politico. «Basta con le battaglie intestine, dobbiamo avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi ancora vivi nel M5S derivano da verticismo troppo spinto che c'è stato», l'invito del presidente della Camera, Fico.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA