M5S, assedio a Di Maio e lui assicura: «In Emilia e in Calabria corriamo da soli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Mai con più con il Pd. D'ora in poi l'unico asse che faremo con le regionali sarà con i territori». Luigi Di Maio, sott'accusa dopo la sconfitta in Umbria, passa la giornata con gli eletti di Emilia Romagna e Calabria, prossime date elettorali a gennaio. «Dobbiamo essere alternativi alla destra e alla sinistra», dice il capo politico in una continua rincorsa alla serenità perduta nel M5S. In Emilia Romagna, dove l'indicazione maggioritaria è comunque di essere in campo autonomamente c'è una controindicazione non da poco:...