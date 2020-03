LA RIPRESA

VENEZIA Luxottica riparte in sicurezza e il patron Leonardo Del Vecchio scrive ai dipendenti: «La nostra prima preoccupazione è proteggere voi e i vostri cari, rispettate le regole di prevenzione». Per il gruppo degli occhiali, che in Veneto ha quattro stabilimenti produttivi (Agordo, Sedico e Cencenighe nel Bellunese, Pederobba del Trevigiano), circa settemila addetti, la ripresa è ancora a passo ridotto. Ieri circa la metà degli addetti della logistica di Sedico, 300, sono tornati al lavoro. Oggi toccherà al grosso dopo aver rimodulato l'attività per rispettare le norme di sicurezza con l'obbligato controllo della temperatura per ogni addetto e piani scaglionati per il trasporto delle migliaia di operai nelle fabbriche di un gruppo che proprio ieri ha rinnovato la licenza con Dolce & Gabbana.

«Nel rispetto delle regole di sicurezza, cercheremo anche di mantenere attive le nostre strutture operative, pronti a ripartire con forza non appena si concretizzeranno le giuste condizioni», scrivono in una lettera ai dipendenti Luxottica il fondatore Leonardo Del Vecchio e l'Ad Francesco Milleri. «Vogliamo esprimervi la nostra vicinanza e ringraziarvi ancora una volta per il sostegno che state dando ogni giorno al nostro gruppo. Affrontiamo un'emergenza sanitaria che sta cambiando il mondo, le nostre vite e il nostro modo di lavorare. Vogliamo rassicurarvi che Luxottica non farà mancare il suo aiuto. Ogni nostra decisione sarà guidata dall'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza di tutti. Stiamo intervenendo ogni giorno per migliorare i sistemi di prevenzione e sicurezza nelle fabbriche, nei negozi e negli uffici nel mondo. Voi siete il nostro bene più prezioso e la nostra prima preoccupazione è proteggere tutti voi e le vostre famiglie - spiegano ancora Del Vecchio e Milleri -. A voi chiediamo di rispettare le regole di prevenzione e di seguire con fiducia i nostri protocolli e le indicazioni delle autorità dei vostri Paesi. Saremo sempre a vostra disposizione per ogni richiesta».

PICCOLE FABBRICHE CHIUSE

«Luxottica ha messo a punto una serie di misure di sicurezza che ci soddisfano, ci sono più corse e più bus per il trasporto degli addetti. Il problema non è l'azienda ma il contagio - osserva Denise Casanova, segretaria Filctem Cgil Belluno -. Il comparto dell'occhialeria ha agito sul campo della sicurezza in maniera corretta, ma tante piccole aziende del settore però hanno chiuso». Il rischio è che non riaprano.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA