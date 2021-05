Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOBELLUNO «Comunicaci fin da ora il tuo interesse a partecipare all'eventuale campagna di vaccinazione in azienda, per farci trovare pronti quando potremo cominciare». Luxottica si conferma all'avanguardia nel welfare aziendale anche sul fronte Covid. Il colosso dell'occhialeria è pronto a dare il via alla campagna per «proteggere la salute e la sicurezza delle sue persone e delle comunità di riferimento», come si legge nella cosi...