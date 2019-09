Lungo week-end di trattativa sul deficit Gualtieri vuole portare a casa 12 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Non è un caso che il via libera alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NaDef) sia stato fatto slittare da ieri, al tardo pomeriggio di lunedì. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, vogliono sfruttare ogni ora utile - week end incluso - per trattare con la Commissione europea. Obiettivo: strappare «massima flessibilità» per poter varare «una manovra espansiva».In questa partita, il governo gioca di sponda con Paolo Gentiloni. Il futuro commissario agli Affari...