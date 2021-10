Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TESTVENEZIA Tornano le code per i vaccini. Con l'entrata in vigore del Green pass, le strutture sono andate sotto pressione. In particolare nel Veneziano è andata momentaneamente esaurita la disponibilità in alcuni centri, tanto che l'Ulss 3 Serenissima ha annunciato: «Daremo altri accessi». Ressa pure al policlinico universitario di Padova e nelle farmacie soprattutto del centro. Federfarma Veneto, con il presidente Andrea Bellon,...