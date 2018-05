Luigi evoca rischi per la democrazia «Se però ci escludono andiamo al 35%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIA ROMA Uscirne vivi. L'unico modo era offrire all'altare sacrificale della tv la rinuncia suprema alla premiership che anche dentro il Movimento stava diventando ingombrante. Diversi big pentastellati e In realtà i vertici del Movimento, il ritornello «Le abbiamo provate tutte», lo avevano già sfoderato la stessa sera in cui Matteo Renzi aveva chiuso la porta a doppia mandata su un possibile esecutivo Pd-M5S. Ma non bastava.LO SCOGLIO É rimasto a galla lo scoglio più importante, quello di Di Maio aspirante premier che al netto...