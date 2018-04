CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luigi Berlinguer, ex ministro dell'Istruzione, è giusto chiudere le scuole per ponti tanto lunghi a fine anno? «Ritengo sia una pazzia, una scelta assolutamente negativa per il corretto andamento scolastico. E non mi riferisco solo ai cosiddetti programmi che non vengono portati avanti».In che senso?«Ci sono i programmi da svolgere, in base alle indicazioni curriculari, a cui bisogna fare attenzione ovviamente, ma ci sono anche progetti di largo respiro che vengono bruscamente interrotti da queste lunghe pause: la scuola deve essere un...