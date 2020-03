LUCI SPENTE

CASTELFRANCO In ginocchio il mondo della movida veneta. Si alza il grido dall'allarme dei commercianti: «Riapriamo i locali e le sale da ballo». A farsi portavoce della protesta di un'ottantina di commercianti e imprenditori veneti è Marco Brugnaro, titolare di Baita al Lago e Urban Klub di Castelfranco Veneto. «Giovedì riapro, a costo di prendere una multa», sottolinea Brugnaro. Tutti insieme hanno dichiarato lo stato di crisi e si appellano al Governo per avere disposizioni chiare e definitive sull'apertura delle loro attività ferme oramai da una settimana. «Si sente tantissimo il peso di questa emergenza sanitaria», dichiara il titolare, «in una settimana c'è stato un calo del 50% soprattutto la sera con la parte del ristorante perché bene o male a mezzogiorno si lavora ancora». Tutto il gruppo Disco Veneto Fronte comune è sulla stessa linea: riaprire i locali, riportare la gente nelle discoteche e nelle sale da ballo. «Sono consapevole che il target che frequenta il liscio è over 60 - continua il titolare - questa sarebbe la fascia più a rischio, però dobbiamo lavorare e dopo una settimana sarà ancora più difficile riprendere con la gente che ha paura. Abbiamo già avuto qualche disdetta per la parte del ristorante». E aggiunge: «È una situazione difficile non solo per noi titolari di discoteche e sale da ballo ma anche per le orchestre, il personale, dalla sicurezza, i dj, cassiere, fino ad arrivare ai fornitori alimentari: si è bloccato tutto il sistema».

VIDEO DI SFIDA

Insomma i commercianti vorrebbero tornare alla normalità nel rispetto delle misure necessarie a contenere l'emergenza. «Ho proposto sui social di festeggiare ugualmente il carnevale posticipandolo tra il 19 e il 23 marzo - spiega Brugnaro - la proposta è piaciuta molto». E ci si rimbocca già le maniche in prospettiva di una apertura dei locali. «Sarà una ripresa lenta, molto lenta - ammette Brugnaro - la gente ha ancora paura, quando le incontri per strada c'è ancora la fobia di prendere l'infezione». E intanto il gruppo Disco Veneto ha lanciato sui social un video che in poche ore ha spopolato. «Nasce da un'idea di Riccardo Checchin, un nostro collaboratore che ha preparato questo spot - conclude Brugnaro - dove si invitano le persone a ballare, sorridere e dove soprattutto noi imprenditori possiamo essere liberi di lavorare».

Vera Manolli

