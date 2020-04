Daniela Lucangeli, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all'Università di Padova, è stata nominata ieri dal ministro Lucia Azzolina nel comitato di esperti per la scuola.

Genitori al lavoro e figli a casa: come si fa?

«Più i bambini sono piccoli, più è difficile garantire condizioni di sicurezza collettiva. I ragazzi più grandi sono capaci di autoregolazione nel distanziamento. Ma da 0 a 8-9 anni, il continuo contatto è un rischio oggettivo, di fronte a un virus che si trasmette con le secrezioni: pensiamo solo a saliva, lacrime, moccolo...».

Quindi?

«Da scienziata mi occupo di questioni della mente, altri esperti affronteranno i temi socioeconomici. Ma non c'è contraddizione tra i genitori che chiedono aiuto, i docenti che marcano le competenze, i medici e gli psicologi che valutano la salute fisica e mentale, le istituzioni che devono decidere. Sono tutti pezzi di realtà: bisogna bilanciarli».

E in attesa del 4 maggio?

«Le famiglie possono aggrapparsi alle zattere che l'Università mette a disposizione sotto forma di servizi di accompagnamento. Serve un punto di appoggio rispetto a un'onda che travolge centinaia di persone al giorno». (a.pe.)

