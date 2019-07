CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Luca Zaia si è arrabbiato. Solitamente pacato e diplomatico, ieri, appena saputo dello strappo sull'autonomia tra Lega e M5s, il governatore del Veneto è sbottato: «Siamo davanti a una farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l'autonomia verso l'agonia. Sappiano però che, finché ci sarò io, l'autonomia non sarà morta. E non lo saranno neanche le istanze dei veneti».Presidente Zaia, perché una farsa?«Perché quando si fa e si disfa come Penelope, vien fuori che sembra una presa in giro. Ogni giorno un passo in avanti...