Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, elezioni subito o prima di andare alla urne la riduzione dei parlamentari?«Subito alle elezioni per avere alla volta di novembre un governo con un premier forte. I sondaggi contano quel che contano, la palla è in mano ai cittadini, ma questa è una delle poche volte nella storia del paese in cui si prevede che dalle urne uscirà una maggioranza solida. Tra il trascinare un'agonia e avere un premier da qui ai prossimi tre mesi, io indubbiamente sono a favore di fare le elezioni e farle subito».Ma...