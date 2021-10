Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto: la Lega in queste Amministrative è andata male. Se l'aspettava?«Veramente il Veneto è andato alla grande. E ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che si sono candidati».Ma a livello nazionale non è andata bene.«Sono considerazioni inappropriate. Abbiamo eletto una settantina di sindaci. Come Lega non siamo mai stati forti sulle grandi città. A Milano, la città del cosiddetto brodo...