CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Luca Zaia, presidente del Veneto, cosa dice dell'elezione di Massimiliano Fedriga a governatore del Friuli Venezia Giulia? «Sono felicissimo. Max è un amico, con lui la regione che era caduta nell'oblìo, con una visione un po' salottiera, potrà vivere un nuovo rinascimento. Ho partecipato alla sua campagna elettorale come se fosse un po' la mia, anche perché i friulani e i giuliani sono nostri cugini, se non addirittura fratelli. Per la prima volta sento di avere una regione confinante amica».Con Debora Serracchiani del Pd non andavate...