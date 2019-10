«Luca ucciso per una faida» Inchiesta sui nuovi pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Valerio Del Grosso e Paolo Pirino sono in carcere per l'omicidio di Luca Sacchi. Ma il caso non è chiuso. Tanto che la Procura di Roma è pronta ad aprire un nuovo filone d'inchiesta questa volta per traffico di stupefacenti delegando i carabinieri a chiarire se all'Appio Latino quartiere a sudest della Capitale ci sia una nuova piazza di spaccio, anche embrionale, che si raccorda con lo storico giro di Tor Bella Monaca e San Basilio provocando, però, anche frizioni e competizioni. E sopratutto se l'entourage di Luca Sacchi...