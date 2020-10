IL CASO

ALBIGNASEGO (PADOVA) «Avete visto? Lo hanno lasciato prete. Significa che non aveva fatto niente» festeggiano i suoi difensori. «No, anzi. Lo hanno cacciato dalla parrocchia e lo manderanno in una comunità chissà dove. Le sue colpe le aveva eccome» rispondono gli accusatori. A San Lorenzo, piccola frazione di Albignasego alle porte di Padova, i fedeli sono sempre stati spaccati e oggi lo sono ancor di più. Al centro della discussione c'è la decisione del vescovo di Padova Claudio Cipolla relativa al destino di don Marino Ruggero, sacerdote cinquantacinquenne finito nei mesi scorsi sotto processo canonico. Accusato di aver violato «l'obbligo del celibato» e di aver tenuto «comportamenti non conformi allo stato clericale», Don Marino rimarrà prete ma dovrà compiere «un cammino di formazione e un percorso di rivisitazione personale e spirituale». Il sacerdote era stato accusato da alcune famiglie di aver avuto rapporti intimi con una parrocchiana.

La decisione del vescovo ora dice due cose. La prima è che don Marino non è ritenuto totalmente innocente, la seconda è che le colpe non sono considerate così gravi da revocargli lo stato clericale. Le motivazioni della sentenza e le effettive colpe restano però sconosciute e così il paese si divide. Il percorso di riabilitazione spirituale potrebbe durare alcuni anni e il luogo sarà stabilito dal vescovo. Don Marino taglia corto: «Non posso parlare, la Diocesi non mi autorizza».

Tra le poche certezze, in questa storia ricca di tante storie, c'è l'uscita di scena di una donna vicina a don Marino che lavorava nell'asilo parrocchiale. Se ne è andata il mese scorso, dopo una raffica di accuse paesane sul suo conto, e le dimissioni sono state confermate ieri durante la messa dall'attuale parroco don Giovanni Brusegan. «Questa donna si è dimessa con dignità, rispetto ed eleganza» evidenzia il sacerdote, spiegando poi che «c'era bisogno di mettere un punto esclamativo su questa vicenda. Le cicatrici restano e ci vorrà tempo, ma ho incontrato tante persone di buona volontà».

I grandi accusatori, quelli che hanno fatto scattare l'inchiesta con una quindicina di mail inviate alla Diocesi, speravano che don Marino venisse spretato ma oggi comunque sorridono. I difensori, invece, sono radunati nella pagina Facebook Don Marino ti aspettiamo. Nella lettera letta ieri a messa, il vescovo invita i fedeli a «non demordere nell'impegno per costruire e ricostruire relazioni fraterne e amichevoli tra voi». Intanto, ancora una volta, don Marino ricomincia. Già discusso in passato per la sua partecipazione ad un provino del Grande Fratello e per le sue posizioni «sul problema dei rom» e a favore della legittima difesa, ora per un po' uscirà dai riflettori. Di questa storia - scandalo religioso ma anche saga paesana - restano però pesanti strascichi.

