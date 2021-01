LOTTERIA ITALIA

«A vincere i 250mila euro è stato sicuramente uno di Cavarzere». Lo dice convinto Alessandro Voltolina il titolare della tabaccheria-ricevitoria La Coccinella dove è stato venduto il biglietto serie A211417 che si è aggiudicato il quinto premio della Lotteria Italia. «Non siamo assolutamente un comune di passaggio, anzi, il paese è molto piccolo, ecco perchè dico che ha vinto uno del posto» spiega Voltolina. Il misterioso vincitore non si è fatto vivo: «Non sono stato contattato da nessuno, solo dai giornalisti che chiedevano della vincita- ha continuato il titolare della ricevitoria che due anni fa ha registrato una vincita da 50mila euro al Gratta e vince e nel 2017 una della stessa cifra al Superenalotto-. Che io ricordi è la vincita più importante mai fatta qui in paese». La fortuna ha sfiorato la sua famiglia: «Ho capito subito che quel biglietto l'ho venduto io, perché mio padre ha quello con tre numeri dopo e mia sorella quello con tre numeri prima. Fa parte del primo blocco acquistato a settembre, quindi uno dei primi ad essere venduti».

Ancora più incertezza a San Vendemiano (Treviso) dove è stato venduto un tagliando di seconda categoria da 50mila euro. Ieri prima che la caccia al vincitore è scattata quella al venditore. Bar, tabaccheria edicola? Nessuno ancora sa in quale esercizio sia stato venduto il fortunato biglietto. Alcuni edicolanti e tabaccai si sono confrontati tra loro ma, per il momento, senza esito. Tra le ipotesi quella che il biglietto sia stato acquistato online. A Treviso va anche un premio da 25 mila euro nel comune capoluogo, mentre un altro di seconda categoria è stato venduto a Bassano. La provincia di Vicenza festeggia a sua volta una vincita da 25mila euro per un biglietto venduto ad Asiago. I premi di terza categoria in Veneto sono 6 (che portano il totale a 9). Oltre a quelli già citati, sono stati staccati a Rovigo, Carrara San Giorgio (Padova), Sanguinetto (Verona) e Monteviale (Vicenza). Tra le province venete solo Belluno è stata ignorata dalla Lotteria Italia, che quest'anno non ha baciato neppure il Friuli Venezia Giulia.

SEI MESI PER RISCUOTERE

Per quanto riguarda il biglietto da 5 milioni - serie E409084 - venduto in una tabaccheria di Pesaro nessun indizio sul vincitore ma «il tagliando è stato è stato venduto quasi sicuramente negli ultimi 10 giorni» dice Lucia Orazi titolare della tabaccheria». I vincitori avranno 6 mesi di tempo dalla pubblicazione nel bollettino dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'elenco dei biglietti vincenti per riscuotere il premio. Il totale dei premi non riscossi dal 2002 a oggi ammonta a circa 30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA