IL CONCORSO

ROMA La fortuna bacia Pesaro con il biglietto da cinque milioni di euro, ma arriva anche in provincia di Venezia, a Cavarzere. Il possessore del biglietto A211417 si porta a casa i 250 mila euro del quinto premio. Questi sono le altre serie e gli altri numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria legati ai premi della Lotteria Italia 2021. Biglietto D114310 venduto ad Altavilla Irpina (Av) per 500 mila euro; A066635 per un ammontare di 1 milione di euro venduto a Gallicano nel Lazio (Roma); G162904 per 2 milioni venduto a Prizzi (Pa). I cinque milioni di euro abbinato al biglietto E409084 è stato venduto a Pesaro. Un biglietto fortunato e già da oggi si aprirà la caccia al fortunato possessore. Tra i premi da 50 mila euro un biglietto - D 181685 - è stato venduto a Bassano del Grappa. E un altro - A 108977 - a San Vendemiano (Tv).

La Befana ha portano agli italiani vincite per 12,4 milioni di euro distribuiti ieri sera dall'edizione 2020 della Lotteria Italia. I premi totali sono stati 130, divisi in vincite di prima, seconda e terza categoria. Nella prima fascia il classico primo premio da 5 milioni, il secondo da 2, il terzo da 1, e a chiudere il quarto e quinto premio, rispettivamente da 500mila e 250mila euro. Sono stati poi assegnati 15 premi di seconda categoria da 50mila euro (per un totale di 1,25 milioni) e 100 vincite da 25mila (2,5 milioni). Rispetto allo scorso anno, il monte premi totale è sceso di quasi 4 milioni: nella passata edizione, come riporta l'agenzia Agipronews, i biglietti vincenti furono 205, per un totale di 16 milioni di euro.

L'estrazione è avvenuta nel corso del programma tv I soliti Ignoti condotto da Amadeus su Rai1: una lunga serata interrotta anche dallo speciale del Tg1 sull'assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump.

È bene ricordare che le vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si pagano tasse.

LA CORSA DEL LAZIO

Nel Lazio il maggior numero di biglietti venduti per la Lotteria Italia con una conferma del trend che ha sempre visto questa regione leader dei tagliandi venduti. Roma ha assorbito quasi 680 mila biglietti contro i poco più di 200.000 di Napoli e i 320 mila di Milano.

Sempre secondo i dati forniti dall'agenzia Agipronews nel Lazio le famiglie se ne sono accaparrati ben 837.380 tagliandi, circa il 18% del dato nazionale di 4,6 milioni, anche se, rispetto all'anno scorso, si registra un calo del 36,8%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si attesta a quota 763mila (-33,4%), confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. L'Emilia-Romagna, con 390mila tagliandi staccati (-39,7%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si ferma a 387mila, in cui il calo è stato del 36%.

Resta il fatto che l'edizione 2020 della Lotteria Italia, con un calo del 31% dei biglietti venduti, pari a circa 2 milioni di tagliandi, è la cartina al tornasole della crisi che ha travolto il settore giochi, pesantemente danneggiato dalle restrizioni introdotte dal governo per frenare la pandemia. Il buco negli incassi è di 10 milioni di euro per le casse statali.

GARA IN CRISI

Nonostante il suo forte legame con il costume nazionale, dunque, anche la Lotteria Italia ha mostrato le ferite delle chiusure subite dai centri di vendita. L'intero settore del gioco ha registrato danni gravi: gli apparecchi (slot e Vlt) hanno dimezzato le giocate rispetto al 2019 (a 4,7 miliardi di euro), e le scommesse segnano un -36% rispetto al 2019. Male anche lotterie e Bingo, che hanno perso il 25%, fermandosi a 4,4 miliardi.

La chiusura della rete fisica ha provocato l'emigrazione di parte dei giocatori verso il canale online: per questa edizione i biglietti della Lotteria venduti on libe sono stati 105 mila contro gli 11 mila dell'anno scoro, ma come è avvenuto per altri giochi la versione virtuale non è riuscita a compensare le perdite. Le limitazioni agli spostamenti introdotte durante le festività natalizie, poi, hanno inferto il colpo finale.

Con stazioni ferroviarie, autogrill e aeroporti vuoti, si è volatilizzato un biglietto su tre: sono solo 4,6 milioni i tagliandi staccati quest'anno, per un incasso di 23 milioni di euro. Anche per la Lotteria Italia, quindi, il 2020 si conferma un annus horribilis: è il dato peggiore degli ultimi quarant'anni, ben lontano dai successi degli anni Ottanta-Novanta, quando le vendite superavano i 30 milioni e la Lotteria Italia era la regina delle feste natalizie.

Vale la pena ricordare infine che ammonta a circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi.

Diodato Pirone

