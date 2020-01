Lotteria Italia, 2,5 milioni vinti in Friuli

IL CONCORSO

ROMA La dea bendata sorride anche al Nordest. È stato venduto a Gonars il biglietto della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro. Amadeus, durante la trasmissione I soliti ignoti ha reso noti i numeri delle matrici dei magnifici 5, ovvero i biglietti che si aggiudicano i premi più alti: 5 milioni con il biglietto O 005538 venduto a Torino; 2 milioni e 500 mila con la serie P 463112 venduto a Gonars (Ud); un milione e 500 mila con il biglietto N 121940 venduto a Roma (distributore locale); un milione di euro con il biglietto C 127922 venduto a Lucca; con 500 mila euro con la serie P 370303 venduto a Erba (Co). Oltre ai premi di prima categoria, sono stati assegnati anche 20 premi di seconda dell'importo di 100mila euro (uno solo a Nordest, a Trieste; Veneto a secco) e altri 180 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Lo scorso anno il maxipremio da 5 milioni di euro andò nel Salernitano.

LA FLESSIONE

Roma resta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per questa edizione e, ancora una volta, è l'unica a superare il milione di tagliandi (1.035.340), in calo però (-5,5%) rispetto allo scorso anno (1,3 milioni venduti nel Lazio). Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è stabile al secondo posto con circa 546mila tagliandi (+0,1%) e Napoli è ancora terza con 304mila biglietti, in aumento del 2,9%. In top five ci sono anche Bologna (229.730, 0,1%) e Torino (226.460, +3,2%). Per quel che riguarda il Veneto sono stati venduti 434.400 tagliandi (-9 per cento). Verona è la provincia dove si è giocato di più (125.020 biglietti); poi Padova (86.360); Venezia (84.900). In Friuli Venezia Giulia i tagliandi venduti sono stati 91 mila (-4.9 per cento).

Per partecipare all'estrazione di ieri sera sono stati venduti 6 milioni 717 mila tagliandi, per un incasso di 33,5 milioni di euro (il 3,4% in meno rispetto all'anno precedente). Un calo inesorabile che dura praticamente da 18 anni, nel passaggio dal 2001 al 2002 quando quasi 10 milioni di biglietti restarono invenduti ai Monopoli.

Mai, nella sua storia ultrasessantennale, la Lotteria Italia era scesa così in basso per numero di biglietti venduti. Il 2020, infatti, resterà nella storia del gioco nazionale come l'annus horribilis per quella che viene considerata la lotteria più popolare del Paese, nonché l'ultima rimasta in vita. Si tratta del peggior risultato in termini di vendita (-3,4% rispetto al 2018) per quella che un tempo era considerata la lotteria più popolare del Paese e che ora è la sola superstite tra le 13 estrazioni tradizionali degli anni '90, tutte soppiantate dai gratta e vinci.

L'interesse degli italiani infatti è andato via via scemando, portando a un vero e proprio crollo delle vendite il cui picco è iniziato almeno a un decennio fa. Così dall'edizione del 2009, in cui i biglietti acquistati erano stati ben 18,5 milioni, sono stati individuati diversi colpevoli. Oltre alla crisi a frenare gli italiani sarebbe stata anche solo il sospetto che, dopo il bacio della Dea Bendata, fossero costretti a condividere la buona sorte con le casse dello Stato. Al punto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dovuto precisare che la cosiddetta tassa sulla fortuna non si applica «alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia».

IL RIVALE GRATTA&VINCI

Negli anni il montepremi è andato aumentando di anno in anno, passando dai 100 milioni di lire del 1957 agli attuali 5 milioni di euro di oggi. Una cifra ormai stabile da quando andò in pensione la lira lasciando spazio alla moneta unica europea. Inevitabilmente l'appeal della Lotteria Italia è andato calando a causa anche dei premi multimilionari di altri giochi con cadenza settimanale, giornaliera o, in alcuni casi oraria.

Gli italiani in pratica non hanno più voglia di aspettare la fortuna e la cercano ogni giorno nei Gratta&Vinci, con lo 0,000043 per cento di possibilità di cambiarsi la vita con premi superiori a 100mila euro. Su tutti il Superenalotto, il sogno degli italiani che lo scorso anno, poco prima di Ferragosto, ha regalato la cifra record di 209 milioni di euro, vinti con una schedina casuale da 2 euro. Ma non solo. A pesare sul crollo della vendita dei biglietti sarebbe anche la decisione, ormai di due anni fa, di abbinare al biglietto della Lotteria Italia anche quello del Gratta&Vinci, un incentivo che ha portato ad un decremento addirittura del 18,6% rispetto all'anno precedente. In attesa dell'estrazione di ieri la Lotteria Italia ha già distribuito premi giornalieri per 750mila euro euro.

