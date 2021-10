Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anno magro per la lotta all'evasione fiscale da parte dei Comuni italiani: le somme loro spettanti quest'anno per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2020 ammontano a 6,5 milioni di euro, in diminuzione del 16,5% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge da uno studio della Uil che sottolinea come nell'anno della pandemia solo il 3,6% dei Comuni (279 su 7.656) abbia partecipato al contrasto...