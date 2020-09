IL CASO

PADOVA Venti persone che vivono nella provincia di Padova e altre venti nel resto del Veneto. Sono questi i «contatti stretti» di Arturo Lorenzoni individuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. La squadra diretta dalla dottoressa Lorena Gottardello ha ripercorso l'ultima settimana del candidato governatore del centrosinistra chiamando chi è stato con lui tra lunedì e giovedì per effettuare il tampone. In realtà, però, la corsa al test ha visto numeri ben più massicci: sono circa 500 le persone che tra ieri e l'altro ieri si sono precipitate negli ospedali e nei distretti sanitari del Veneto per paura di essere contagiate. Sono quelle che hanno incontrato il professore nei numerosi eventi della campagna elettorale (i più affollati a Castelfranco e Giussago di Portogruaro) e tutte le altre che hanno avuto a che fare con lui e con il suo staff.

Nessuno dei contatti stretti di Lorenzoni è risultato positivo. Oltre all'ex vicesindaco rimarranno in isolamento domiciliare la moglie e un figlio (entrambi negativi), il candidato consigliere Marco Carrai (che ha viaggiato con Lorenzoni in macchina) e probabilmente alcuni dei suoi più stretti collaboratori.

«Ho ancora qualche linea di febbre ma sto bene - racconta Lorenzoni - Vorrei ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro eccellente, senza di loro saremmo persi». L'ex vicesindaco di Padova ieri ha sferrato anche un duro attacco alla manifestazione negazionista di Roma: «Non scherziamo su queste cose, io lo sto vivendo sulla mia pelle. La manifestazione NoMask è una pagliacciata dalla quale tutti devono prendere le distanze. Protezione e cautela: solo così sconfiggeremo questo virus».

LA SFIDA

Nella corsa al tampone di ieri, intanto, si è registrata una sorta di dualismo (sottotraccia e a microfoni spenti) tra i due grandi poli sanitari padovani. Da un lato l'Ulss 6 Euganea, a cui fa riferimento il Dipartimento di Prevenzione che ha il compito di tracciare tutti i contatti. Dall'altra l'Azienda ospedaliera universitaria dove uno dei pilastri è il professor Andrea Crisanti, il direttore della Microbiologia che già venerdì pomeriggio assicurava: «Stiamo testando sistematicamente a tappeto tutti i contatti di Lorenzoni». Mentre l'Ulss 6 ricostruiva la mappa dei contatti di Lorenzoni (avvisando poi le Ulss di Treviso, Venezia, Vicenza, Pedemontana e Veneto Orientale), molte persone vicine al professore sceglievano di farsi il tampone al policlinico universitario di Padova. Tutto legittimo, ma ieri il dg dell'Ulss Domenico Scibetta ha voluto fare una precisazione sui tracciamenti: «Le indagini epidemiologiche vengono fatte da chi ne ha la titolarità. L'impianto epidemiologico che così bene ha funzionato nel territorio veneto si basa infatti sull'attività dei Dipartimenti di Prevenzione, gli unici deputati a compiere quel tracciamento». Dualismi sanitari a parte, la campagna elettorale continua. Il centrosinistra ha annullato diversi eventi tra Padova e il Polesine, ma Lorenzoni va avanti: «Io ci sono, mi collego a distanza e sono pronto anche a un confronto».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA