VENEZIA In attesa di sapere quando si andrà a votare (l'esame del decreto elezioni è stato rinviato alla Camera l'8 giugno), in Veneto il centrosinistra prova a scaldare i motori. Rassicurato dai big del Pd, in primis i tre sottosegretari Baretta, Martella, Variati, che non ci saranno cambi di candidati in corsa, il padovano Arturo Lorenzoni ha convocato per stasera un vertice con tutte le forze del centrosinistra per cominciare a programmare la campagna elettorale nella sfida al leghista Luca Zaia. La sua coalizione, però, in questi mesi di coronavirus, da un lato ha perso pezzi per strada e dall'altro ha conquistato gli autonomisti non leghisti: Azione di Carlo Calenda prima si è sfilata e ora sembra stare alla finestra, in attesa di capire se ci sarà una lista del presidente (che il Pd non vuole) dove trovare eventualmente ospitalità per i propri candidati. Decisa a presentare una propria lista è invece l'ex senatrice dem Simonetta Rubinato. Ci saranno sicuramente i Verdi. E ci sarà la lista Veneto Che Vogliamo che raccoglierà l'esperienza padovana di Coalizione Civica e tutto l'area di LeU Articolo Uno. L'area del centrosinistra conta di portare in consiglio regionale più eletti degli attuali, grazie soprattutto al previsto calo del M5s e al fatto che Lorenzoni intercetterebbe elettori dei pentastellati. Ma siamo solo all'inizio. (al.va.)

