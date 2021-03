Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLONDRA Domenica non è morto nessuno. Per la prima volta dal 14 settembre scorso la capitale britannica non ha registrato vittime del Covid, proprio alla vigilia del giorno in cui alcune delle misure stringenti che hanno regolato la vita dei britannici in maniera progressiva da novembre sono state allentate: da ieri è infatti possibile incontrarsi in 6 all'aperto, sono state riaperte le piscine comunali e la regola del restate a casa...