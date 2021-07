Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LONDRA Sventola il tricolore. Chiellini alza la coppa al cielo nel tempio ormai muto di Londra. Come Facchetti che 53 anni fa la sollevò all'Olimpico. L'Italia è campione d'Europa, concedendo il bis, atteso dal 1968. Meritatamente e ancora ai rigori (4-3), come nella semifinale contro la Spagna. E come a Berlino nel 2006. Donnarumma è l'eroe della notte più lunga davanti al presidente Mattarella. Parati i rigori a Sancho e Saka....