IL CASO

LONDRA Il premier britannico Boris Johnson è stato trasferito nella terapia intensiva del St Thomas Hospital di Londra, il grande ospedale pubblico che sorge proprio davanti a Westminster. Dopo una giornata in cui le sue condizioni erano state descritte in termini relativamente rassicuranti dal governo, nonostante il ricovero di domenica sera proprio in concomitanza con l'attesissimo discorso della regina Elisabetta II alla nazione sulla crisi del Coronavirus, l'annuncio è giunto verso le 20,15: secondo una nota di Downing Street, «nel corso del pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su consiglio del team medico, è stato trasferito nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale» per precauzione nel caso dovesse aver bisogno di respirazione artificiale.

LA MALATTIA

Johnson rimane cosciente «al momento» e ha chiesto al ministro degli Esteri Dominic Raab, che già qualche giorno fa era stato nominato suo supplente in caso di crisi, di «rimpiazzarlo come vice» a capo degli affari di governo per il tempo in cui rimarrà ricoverato.

Il premier è risultato positivo al tampone undici giorni fa, ma a differenza del suo ministro della Salute Matt Hancock, ammalatosi lo stesso giorno e prontamente guarito, tanto da aver inaugurato un ospedale venerdì scorso. Per Johnson invece tosse persistente e la febbre alta. Eppure il cinquantacinquenne ha continuato a lavorare dall'autoisolamento a Downing Street, mentre la sua compagna Carrie Symonds, incinta di almeno sei mesi, era anche lei malata ma in un altro luogo, mostrandosi provato ma sorridente su Twitter e sull'uscio di casa per unirsi all'applauso collettivo a medici e infermieri il 2 aprile scorso. Domenica è giunta la notizia che era stato portato in ospedale su suggerimento del suo medico, visto che continuava a non dare segnali di miglioramento: in una giornata in cui tutto il governo aspettava che il discorso di Elisabetta desse la linea al Paese sul rispetto delle regole per sconfiggere il Covid-19, la scelta di fare un annuncio del genere è subito apparso motivato da ragioni meno rassicuranti di quelle ufficiali.

SUI SOCIAL

Ieri Boris ha fatto un paio di Tweet usando parole molto simili a quelle del comunicato di Downing Street «ieri sera, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni controlli di routine poiché ho ancora sintomi di coronavirus. Sono di buon umore e mi tengo in contatto con il mio team, mentre lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere ognuno al sicuro» - e lo stesso concetto, con parole identiche, è stato ribadito da Raab nel corso della conferenza stampa quotidiana del governo. Raab, ex ministro per la Brexit e fedelissimo di Johnson, sostituirà Johnson ma come suo vice, senza avere di fatto il ruolo di primo ministro. Da tutto l'arco politico sono giunti messaggi di simpatia e auguri di pronta guarigione.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA