LO SCENARIOLONDRA La nuova era della Global Britain slogan inneggiato da Boris Johnson per lanciare il Regno Unito fuori dall'Unione Europea non è iniziata nel migliore dei modi. Così come gli altri paesi della Vecchia Europa, anche il Regno Unito post Brexit deve farei i conti con la crisi energetica e il conseguente incremento dei prezzi in bolletta. Con una differenza sostanziale: a fronteggiare questo complicato momento storico Londra...