L'Italia perde punti nell'Europa in lotta contro il Covid. Nel giorno in cui i contagi toccano il record di 8.804 casi, la Gran Bretagna la rimuove dalla lista dei Paesi sicuri. Chiunque arrivi nel Regno Unito dall'Italia, a partire da domenica dovrà osservare una quarantena di due settimane. Ma nel resto d'Europa va anche peggio, e nella prima mappa pubblicata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) l'Italia è uno dei cinque Paesi che compare in arancione, con la regione Calabria addirittura in verde. Ben 17 Paesi, tra cui la Francia, la Spagna e il Regno Unito sono invece interamente colorati di rosso fuoco. La Gran Bretagna conta 18.980 casi e 138 morti in un solo giorno. E dopo il coprifuoco decretato a Parigi e nelle maggiori città francesi è la volta di Londra che, da sabato a mezzanotte, passerà al livello di «allerta alta», il secondo nella scala delle restrizioni imposte dal premier britannico Boris Johnson. Oltre alla capitale britannica, il livello 2 è esteso ad altre sette zone. Vietati tutti gli incontri al chiuso tra persone non conviventi che quindi non possono vedersi né in casa né al pub e neppure nei ristoranti, che avevano già l'obbligo di chiudere alle 22.

