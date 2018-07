Londra, governo a pezzi i falchi della Brexit lanciano la sfida a May `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA ROTTURALONDRA Prima David Davis, il braccio destro sulla Brexit, e poi Boris Johnson, ministro degli Esteri e eterna spina nel fianco di una premier Theresa May mai così sotto attacco: con due dimissioni di peso nel giro di ventiquattr'ore, due anni di guerra a bassa intensità sulla Brexit si sono trasformati in uno scontro frontale. Come era inevitabile che avvenisse. Dopo la quiete apparente della riunione a porte chiuse dei Chequers, residenza di campagna in cui i ministri hanno approvato un documento sulla più soft delle Brexit...