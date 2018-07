Londra, epidemia di morbillo: «Colpa degli italiani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICALONDRA Sono più che raddoppiati i casi di morbillo nel Regno Unito e questo, secondo le autorità sanitarie britanniche, sarebbe dovuto all'arrivo di viaggiatori dall'Europa e in particolare dall'Italia, dove il tasso di vaccinazione è sceso e dove l'anno scorso si sono verificati 5mila casi. Nel 2018 ci sono stati fino ad ora 729 casi, contro i 274 dell'intero 2016. Una situazione rispetto alla quale sono stati messi in allarme sia i medici che i viaggiatori, esortati a vaccinarsi prima di partire verso paesi in cui il tasso di...