Londra choc, trovati 39 cadaveri in un tir: venivano dalla Bulgaria, arrestato l'autista

LA TRAGEDIALONDRA Trentotto corpi di uomini e uno di un adolescente sono stati ritrovati in un tir a Grays, in Essex, a 35 chilometri dalla capitale britannica. In una zona industriale, in piena notte, grazie a una telefonata anonima giunta all'1,40. La loro identità e la loro origine non sono ancora note, mentre sulla provenienza del mezzo su in cui giacevano i loro poveri corpi è stata fatta almeno parziale chiarezza: il tir è entrato sabato scorso, 19 ottobre, in Gran Bretagna da Holyread, porto del Galles da cui arrivano i collegamenti...