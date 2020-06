LA POLEMICA

MILANO Mentre gli ultimi dati regionali mostrano 125 nuovi contagiati e 21 decessi, il governo e gli esperti smorzano i toni sul caso Lombardia. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, dice proprio di non vedere un «problema Lombardia» e i medici spiegano che il numero di casi positivi al Covid ancora alto rientra nel normale andamento dell'epidemia: la Lombardia, essendo la prima ad essere colpita con più focolai, «è anche l'ultima a rientrare nella normalità. Ma questa non è una sorpresa, perché si ricollega all'onda dell'epidemia», precisa Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Ma nella regione-martire del Covid-19 la polemica resta sempre in primo piano. E così ne scoppia un'altra, legata a un quantitativo di camici ordinati dalla Regione a una azienda di cui una piccola quota è di proprietà della moglie del governatore Attilio Fontana. Ne scrive, con apertura in prima pagina, Il Fatto anticipando un servizio di Report. Fontana ha annunciato una querela al quotidiano, mentre la direzione del quotidiano replica che l'inchiesta di Report «è molto precisa e circostanziata».

Il 16 aprile, durante l'emergenza, Aria (la centrale acquisti della Regione Lombardia) ha ordinato 513mila euro di camici alla società Dama spa di cui è socia al 10% Roberta Dini, moglie di Fontana. Aria ha però replicato che si è trattato di una donazione e che non un euro è uscito dalla Regione come spiegato nell'articolo dove peraltro si riporta lo storno delle fatture il 22 maggio. Come detto dal ceo di Dama, il cognato di Fontana, Andrea Dini.

Dura la reazione di Fontana: «Ho dato mandato ai miei legali di querelare. Si tratta dell'ennesimo attacco politico vergognoso, basato su fatti volutamente artefatti e scientemente omissivi per raccontare una realtà che semplicemente non esiste. Agli inviati della trasmissione televisiva Report avevo già spiegato per iscritto che non sapevo nulla della procedura attivata da Aria SpA e che non sono mai intervenuto in alcun modo. Non vi e stato da parte mia alcun intervento. Ho anche dato mandato a miei legali di diffidare immediatamente Report dal trasmettere un servizio che non chiarisca in maniera inequivocabile come si sono svolti i fatti e la mia totale estraneità alla vicenda».

La questione ha avuto uno strascico politico. «Nei prossimi giorni capiremo i risvolti relativi all'affidamento, senza gara pubblica, di una fornitura di camici da parte della Regione Lombardia a una società di cui risultano soci la moglie e il cognato del presidente Fontana. Il presidente Fontana dovrà dire qualcosa su quanto accaduto. Si tratta di una vicenda imbarazzante e inopportuna. Sarà stato un malinteso, sarà che poi il mezzo milione (non miliardo) è stato stornato», afferma Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

«Il caso scoperto e sollevato da Report merita che sia fatta piena chiarezza», dice il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul. «Totale solidarietà e sostegno al presidente Fontana. Ci auguriamo che la Rai non si renda a sua volta megafono dell'ormai evidente disegno politico studiato a tavolino per colpire il governatore della Lombardia e destabilizzare la guida di un'intera regione», dichiarano i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai.

