LA POLEMICA

ROMA La gestione della pandemia sta facendo risalire la tensione sul fronte del rapporto fra il potere centrale e quelli regionali. Ieri a scoperchiare il vaso di Pandora è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al quale ha replicato il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. «Se la Lombardia avesse avuto l'autonomia regionale, e dunque anche la possibilità di assumere medici e infermieri all'emergenza Coronavirus ci saremmo presentati con un migliaia di medici in più e la cosa sarebbe stata molto utile», ha detto Fontana a Radio Padania.

«Sarebbero stati molto utili. Il nostro personale - ha osservato - non si sarebbe trovato nella situazione in cui si è trovato», praticamente «distrutto». Secondo Fontana non ci sono alternative all'Autonomia per avere una sanità migliore altrimenti si torna al «pantano centralistico di Roma».

SI PUÒ FARE

Secca la replica di Boccia. «Fontana può assumere chi vuole in qualsiasi momento, può richiamare persone dalla pensione e usare specializzandi. Può farlo», ha detto il ministro per gli Affari Regionali che ieri era a Genova per accompagnare gli infermieri che volontariamente andranno a rafforzare il personale degli ospedali liguri. Lo Stato «ha messo nella disponibilità tutte le opzioni possibili - ha aggiunto Boccia - quello che chiede, Fontana lo può fare. Continueremo a aiutare tutti. E lo dico senza polemiche perché anche questa giornata è la dimostrazione della massima collaborazione».

La sortita di Fontana non è stata apprezzata dal Pd. «Peccato davvero: la presidenza della Regione Lombardia si sta facendo strumentalizzare dal leader della Lega, Matteo Salvini, prestandosi a megafono di un'assurda polemica contro il governo. Da chi rappresenta una terra così duramente colpita, servirebbe tutt'altro equilibrio e senso delle istituzioni», ha scritto su twitter il deputato Pd, Andrea Romano, a proposito delle affermazioni del presidente di Regione Lombardia Fontana secondo cui da Roma arriverebbero solo briciole.

D.Pir.

