L'EMERGENZA

MILANO Non si vede la fine. «I contagi continuano ad aumentare. Abbiamo bisogno di medici, infermieri e di respiratori. Un conto è vivere drammaticamente sul campo la situazione, altro è viverla in una parte del Paese dove forse ancora non si percepisce la gravità del problema», è l'affondo del governatore Attilio Fontana. I numeri confermano che per combattere il Covid-19 servono munizioni efficaci e occorrono subito, perciò la Regione Lombardia va avanti per la sua strada. Che è quella di realizzare il nuovo ospedale con 500 letti di terapia intensiva negli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Fiera e attrezzarli con i macchinari che riuscirà a reperire tramite qualsiasi canale: l'acquisto sui mercati internazionali, le donazioni, la protezione civile.

BERTOLASO AL LAVORO

Fontana ne ha discusso con il commissario straordinario Domenico Arcuri, ottenendo rassicurazioni: «Martedì ci darà una risposta sull'ospedale alla Fiera. In dieci giorni ci consegneranno 200 ventilatori, 140 nella prima settimana». Dalla progressione degli infetti, spiega, «è chiaro che dobbiamo attrezzarci per tanti nuovi posti di rianimazione». Eppure agli ospedali manca ancora materiale base. «Il ministro Boccia ha ricordato che ci sono state inviate 500 mila mascherine, noi lo ringraziamo ma ne abbiamo bisogno di 300 mila al giorno. Se questa consegna viene considerata importante, forse non c'è contezza della battaglia che stiamo vivendo qua», attacca l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Precisando che, «attraverso i nostri canali, oggi siamo riusciti a recuperare 700 mila mascherine». L'uomo scelto per salvare la sanità lombarda dal collasso è Guido Bertolaso, arruolato come consulente personale da Fontana il quale ha comunicato la nomina direttamente al presidente Sergio Mattarella. Da oggi è al lavoro e i numeri che si trova davanti sono quelli di un'emergenza che, ripetono gli infettivologi, non è ancora arrivata al picco. I contagiati da Coronavirus in Lombardia sono 13.272, in crescita di 1.587 da un giorno all'altro, i ricoveri in ospedale 4.898, 602 in più rispetto a sabato, 252 i nuovi decessi e 1.218 il numero complessivo dei morti, la metà di quelli di tutta Europa Le terapie intensive «stanno facendo uno sforzo titanico», dice Gallera, con 1.200 letti di cui 924 per il Covid-19. «Abbiamo un assoluto bisogno di respiratori. Senza non possiamo allestire le terapie intensive in ospedali da campo né reperire nuovi medici», spiega Fontana. La protezione civile ha fornito 90 strumenti per la respirazione e «c'è un impegno a darcene altri 26 nel giro di tre giorni», fa sapere Gallera. A monte si muove Consip, che ha ordinato 3.800 ventilatori polmonari, ne ha reso disponibili in pronta consegna 300, e ha contrattualizzato forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche, più di 7 milioni di guanti, 13 milioni di tute, calzari, cuffie e camici (ancora da assegnare dalla protezione civile), 390 mila tamponi e più di 260 kit diagnostici per oltre 67 mila test. Materiale che potrebbe andare in parte alla Lombardia, che sta mettendo a punto un piano per ricavare ulteriori 192 posti di terapia intensiva in diversi ospedali di Milano e della regione. Due i programmi presentati, annuncia Gallera. «Uno è l'ambizioso progetto di un grande ospedale con 500 posti», in grado di funzionare in cinque, sette giorni. Accanto a questo, abbiamo strutturato un altro piano per realizzare 192 posti in terapia intensiva: 90 in sette giorni, altri 77 in undici giorni e 25 in quindici giorni, al San Carlo in due piani vuoti, al Niguarda, al San Gerardo di Monza, al Policlinico e in altri ospedali della provincia».

BERGAMO AL COLLASSO

I letti si ricavano in ogni spazio, anche chiudendo sale operatorie come fanno a Bergamo, la provincia con più infetti in Lombardia: 3.416, con un aumento di 552 in un giorno. All'ospedale Papa Giovanni XXIII vengono intubati almeno sette pazienti al giorno e gli anestesisti-rianimatori lavorano senza sosta. «Se l'epidemia continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo», è la previsione di Ivano Riva, rianimatore. «I posti di terapia intensiva si stanno saturando e manca il personale. Siamo 117 anestesisti e si corre ai ripari grazie agli specializzandi». Ieri sera sono arrivati i primi rinforzi: 20 militari medici inviati dal ministero della Difesa.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

