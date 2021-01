IL CASO

MILANO Se la Lombardia è finita in zona rossa, la colpa è della Regione. Da maggio «l'Iss ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze» al Pirellone, «l'ultima il 7 gennaio scorso». A mettere un punto fermo sullo psicodramma dei numeri del contagio, culminato ieri in tumulti nella seduta del consiglio regionale, è l'Istituto superiore di sanità. Che consiglia al governatore Attilio Fontana, il quale dà la colpa all'algoritmo e ai calcoli fatti a Roma, di leggere bene le istruzioni: «Sulla piattaforma è presente da mesi un manuale che chiarisce le modalità di immissione dei dati. Solo le Regioni possono aggiornare e rettificare i dati presenti sul data base. L'algoritmo per il calcolo dell'Rt non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali». Un sistema in uso da trentasei settimane e «nessun'altra Regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull'immissione dei dati».

STATO CLINICO

I tecnici del ministero della Salute ripercorrono la cronologia dei dati Covid della Lombardia. «La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo stato clinico) è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d'Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021». Il campo in cui va indicato lo stato clinico - ovvero sintomatico, asintomatico, paucisintomatico - non viene compilato dalla Regione e il sistema non è più in grado di depennare i guariti. «Spetta ai medici di base», si difende Fontana. Fatto sta che la Lombardia su questi dati incompleti finisce in zona rossa, i commercianti sono furibondi e annunciano class action e il direttore generale della Sanità Marco Trivelli corre ai ripari. Con una mail del 19 gennaio chiede al presidente dell'Iss Silvio Brusaferro la revisione del Rt in base alle «modifiche definite a livello tecnico». Ora l'Istituto mette in fila le date: «Gli ultimi inserimenti da parte della Regione Lombardia risalgono alle ore 10.58 e alle ore 14.51 del 20 gennaio 2021, con una rettifica dei dati pregressi alla data 13 gennaio 2021: eliminando la segnalazione di una data inizio sintomi in 4.875 casi segnalati; diminuendo di 17.654 casi quelli classificati in precedenza come sintomatici; aumentando di 12.779 casi quelli classificati come asintomatici». E smentendo così Fontana che ripete: «Mai chieste rettifiche, è stato l'Iss a correggere». Non solo. La Lombardia, rileva Brusaferro, ha segnalato da maggio al 20 gennaio «una grande quantità di casi, significativamente maggiore di quella osservata in altre Regioni, con una data di inizio sintomi a cui non ha associato uno stato clinico e che pertanto si è continuato a considerare inizialmente sintomatici. Inoltre nell'ultimo periodo ha classificato un gran numero di questi come guariti senza uno stato clinico sintomatico riportato». L'Iss mette in fila le date, dal 7 gennaio quando gli epidemiologi chiedono ai tecnici della Lombardia di verificare i loro numeri, al 20 gennio, con le correzioni alla voce stato clinico. Per Fontana quella dell'Iss è «un'uscita a orologeria con un solo obiettivo, colpire la Lombardia, il problema è il mal funzionamento dell'algoritmo per il calcolo dell'Rt». Ma ormai la situazione al Pirellone è esplosiva. La riunione del consiglio, un chiarimento sulla questione zona rossa, è finita negli insulti tra maggioranza e opposizione, cartelli, fischietti, sei consiglieri espulsi e due censurati. A infiammare l'aula il gesto plateale dell'esponente di +Europa Michele Usuelli, accompagnato fuori dalla Digos dopo essersi inginocchiato davanti al tavolo della Giunta pregando che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici.

