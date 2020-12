LA POLEMICA

ROMA Le polemiche su più fronti per le difficoltà nel reperire i vaccini influenzali e il timore di rimanere impigliati nelle maglie della giustizia che ha portato dirigenti di Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, a rifiutarsi di prendere al volo la chance di procedere con trattativa privata all'acquisto di 350 mila dosi da una casa farmaceutica svizzera, ha spinto il governatore Attilio Fontana a scrivere alla Procura milanese, per fotografare la situazione e assicurare di assumersi «in prima persona» le responsabilità. Una lettera che risale a tre giorni fa e alla quale non è arrivata alcuna replica a stretto giro di posta ma una considerazione generale per sottolineare che «non è la magistratura a bloccare l'attività della pubblica amministrazione».

Sembra avere il sapore di una querelle a distanza, quella innescata dalle due pagine inviate da Fontana ai pm che coordinano le indagini sul caso della fornitura di camici, poi trasformata in donazione, commissionata senza gara all'azienda della famiglia del governatore, ora indagato con il cognato e l'ex dg e un dirigente della Consip regionale. In sostanza, secondo la lettera, l'attività della centrale d'acquisto è bloccata dai timori delle inchieste, al punto da ostacolare la trattativa con una società elvetica per l'acquisto del vaccino antinfluenzale, merce tanto rara quanto ricercata anche in Lombardia.

