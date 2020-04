L'ALLARME

ROMA «Tra l'11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso. Oltre alla solidarietà che dobbiamo ai lombardi, dobbiamo anche sapere che stiamo vivendo una grande tragedia, non l'abbiamo ancora sconfitta». Così il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, mentre proprio la Lombardia spinge più di ogni altra regione per poter riaprire tutte le attività produttive.

«Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia», avverte Arcuri. «Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti, Alleggerire progressivamente le misure di contenimento, garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità».

E la questione diventa subito politica. La Lega reagisce attaccando: «Dal commissario Arcuri gli italiani si aspettano mascherine, guanti, tute, occhiali e protezioni, non parole o lezioni», dicono i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Ruccardo Molinari. E M5S: «La Lega ha un nervo scoperto in Lombardia e se la prende con chiunque. Mentre proseguono le indagini nel bergamasco e nelle Rsa...».

B.L.

