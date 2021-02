IL FOCUS

ROMA Da domani la Sardegna è bianca. È la prima regione a centrare questo obiettivo. Tradotto significa libertà di spostamento all'interno - anche se ci sono alcune eccezioni - e soprattutto l'apertura dei locali la sera. Insomma l'Isola, a grandi passi, si riavvicina alla stagione pre Covid-19. Tuttavia non si può ancora parlare di un ritorno alla normalità. L'ordinanza regionale che verrà presentata oggi, secondo alcune indiscrezioni, sposta l'orario del coprifuoco fissandolo alle 23.30 mentre i ristoranti chiuderanno mezz'ora prima e i bar alle 21. C'è poi il capitolo turismo. Ovviamente si ragiona in termini di scenario, per adesso gli spostamenti tra le regioni sono vietati. Tuttavia per cercare di mantenere bassi i contagi e attirare quanti più vacanzieri possibili si parla di nuovo in giunta di un certificato anti Covid per poter entrare nell'Isola. Per ora è solo un progetto.

I DATI

Insomma, dopo tre settimane consecutive con i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute più che confortanti, la Sardegna diventa la prima regione in Italia a conquistare la zona bianca, anche se i recenti contagi dovuti alla variante inglese del virus hanno costretto i sindaci di La Maddalena e San Teodoro a proclamare nei rispettivi Comuni la zona rossa. Situazioni che, comunque, vengono definite sotto controllo in quanto già circoscritte. L'Isola può vantare due parametri record: 29,47 casi per 100mila abitanti e Rt a 0.68. «Un grande risultato, ottenuto grazie all'impegno di tutti i cittadini sardi, ma un punto di partenza piuttosto che di arrivo», commenta con soddisfazione il presidente della Regione Christian Solinas, ribadendo di voler «proteggere la Sardegna con tutti gli strumenti che possano garantire severi controlli sanitari per coloro che entreranno nel nostro territorio». Ora che la Sardegna è zona bianca, infatti, diventa sempre più concreta l'ipotesi che a chi intende entrare nell'Isola sarà richiesta una certificazione della vaccinazione anti-Covid o del tampone effettuato prima dell'imbarco. Le riaperture saranno graduali e controllate. Di certo c'è che da lunedì primo marzo ristoranti, pizzerie e bar resteranno aperti anche a cena, 12.000 locali sparsi in tutta la regione. Dovrebbero riaprire anche palestre e piscine e aumenterà la percentuale della didattica in presenza nelle scuole Superiori, attualmente al 50%, con l'obiettivo di portarla nel breve periodo al 75%. Si attende anche il via libera per cinema e teatri.

Giuseppe Scarpa

