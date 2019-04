Lo stupore dell'orafo Zancan: «Nessuno può valutare come si sente un rapinato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVICENZA La rabbia e lo stupore dell'imprenditore orafo Roberto Zancan, la soddisfazione e l'equilibrio del benzinaio Graziano Stacchio. Sono i pareri discordanti che, nel giorno in cui il Presidente della Repubblica ha promulgato con alcuni distinguo la legge sulla legittima difesa, arrivano da Ponte di Nanto (Vicenza), da parte di due dei protagonisti della sanguinosa rapina del 3 febbraio 2015, in cui morì per dissanguamento uno dei banditi, Albano Cassol, nomade trevigiano di 41 anni: a colpirlo alla gamba fu Stacchio che aveva...