VENEZIA Solo il 3,9% dei pazienti italiani deceduti e positivi a Sars-Cov-2 non aveva malattie preesistenti. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità pubblicato ieri, in cui si precisa che il dato è stato ottenuto dall'esame di 2.848 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. «Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,2. Complessivamente, 111 pazienti (3,9% del campione) presentavano 0 patologie, 425 (14,9%) 1 patologia, 608 (21,3%) 2 patologie e 1.704 (59,8%) tre o più patologie».

Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti Sars-CoV-2 positivi seguiva una terapia con Ace-inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina). Inoltre l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SarS-CoV-2 è 80 anni.

Al 14 maggio sono 332 i decessi tra pazienti Sars-CoV-2 positivi con meno di 50 anni, su un totale di 29.692 (1,1%) casi analizzati nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità. In particolare, 74 vittime avevano meno di 40 anni (49 uomini e 25 donne tra 0 e 39 anni). Di 9 pazienti con meno di 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, «gli altri 53 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), e 12 non avevano diagnosticate patologie di rilievo». Inoltre l'età media dei deceduti positivi a Sars-CoV-2 è 80 anni, e le donne sono 11.814 (39,8%). «L'età media dei pazienti deceduti positivi è più alta di quasi 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione - rileva il report - Inoltre le donne morte dopo aver contratto infezione da Sars-CoV-2 hanno un'età più alta rispetto agli uomini (donne 85 anni - uomini 79)».

Tutto ciò mentre si continua a discutere su quali siano le strategie migliori per far fronte all'epidemia e tenerla sotto controllo in attesa del vaccino. «In questo momento per il cittadino una corsa al test sierologico per la ricerca di anticorpi contro Sars-Cov-2 sarebbe uno spreco di finanze», sostiene il virologo dell'università di Padova Andrea Crisanti, che sottolinea la necessità di fare chiarezza su questo strumento per evitare quello che, secondo la sua opinione, sta già accadendo. «Sui test sierologici è ufficialmente caos. Ma bisogna aspettare che si faccia luce», dice.

In Italia sul fronte delle istituzioni ci si è mossi in ordine sparso e su diversi livelli, mentre piovono le richieste dalle aziende e molti singoli cittadini o famiglie si stanno muovendo per averli. «Sebbene in passato per altre malattie si siano rivelati utili», per ora per quanto riguarda il nuovo coronavirus «non emergono dati che permettano di collocare i test sierologici in un percorso diagnostico», puntualizza l'esperto. La visione del responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia delll'Azienda ospedaliera del capoluogo patavino è netta. Crisanti preferisce guardare alle «cose concrete», da lui sempre elencate: il monitoraggio dei contagi attraverso il tracciamento dei contatti, un'adeguata strategia di tamponi, non abbassare la guardia sulle protezioni individuali.

