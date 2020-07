LO STUDIO

VENEZIA Prima: il ronzio dei rasaerba, il silenzio sulle strade, gli schiamazzi dei bambini. Dopo: il rumore delle fabbriche, il frastuono del traffico, il baccano della movida. Ecco cosa hanno sentito le orecchie del Veneto, ma anche ciò che hanno captato gli strumenti di Arpav, durante il lockdown e nella ripresa: suoni (e decibel) che ora finiranno in uno studio dell'Associazione italiana di acustica.

MISURAZIONI E CAMPAGNE

Il periodo di chiusura straordinaria ha rappresentato un'occasione unica per i tecnici del settore, nell'obiettivo di «mettere in luce quanto siano impattanti sul clima acustico delle città e dei centri urbani le abitudini quotidiane legate agli spostamenti per motivi di lavoro, scolastici e personali». Così a partire da marzo tutti i dipartimenti provinciali, ad esclusione di quello di Belluno, hanno effettuato singole misurazioni ma anche vere e proprie campagne di monitoraggio, ripetendole nel tempo in modo da valutare l'effetto di ordinanze e decreti sul clima acustico dei centri e delle periferie. Tre le fonti di rumore prese in considerazione: stradale, antropico da movida e ambientale di fondo.

IL TRAFFICO

In particolare a Padova e a Verona è stato esaminato il peso del traffico su alcune strade urbane ed extraurbane al tempo dei divieti, confrontandone i risultati con le rilevazioni degli anni precedenti. «In tutti i quartieri di Padova riferisce Arpav si osserva una riduzione del livello sonoro diurno, in media di 6 dB (decibel, ndr.), correlato principalmente con la netta riduzione del traffico urbano; anche nelle vie più trafficate di Verona la riduzione è notevole, tra i 4 e 5 dB, mentre è di 3 dB sulla tangenziale sud. Si noti come nella zona del centro Ztl la riduzione del livello sonoro sia limitata, in conseguenza del traffico comunque ridotto rispetto alle altre zone della città anche in assenza del lockdown». Per avere un'idea di cosa significhi la diminuzione registrata nei giorni di quarantena, 6 decibel corrispondono a un calo fino a un quarto dell'intensità fisica del suono. Un andamento analogo è stato riscontrato anche nella pur più piccola Noventa Vicentina, dove sono state analizzate un'arteria principale e un'altra di attraversamento: la differenza tra prima e dopo è di 4,5 decibel di giorno e 6,5 di notte.

FRA I RESIDENTI

Al contrario a Venezia, e segnatamente a Mestre, è stato deciso di monitorare alcuni siti residenziali particolarmente silenziosi, per evidenziare le variazioni del rumore di fondo ambientale. «Confrontando il livello sonoro medio sull'intervallo orario sottolineano gli analisti è evidente l'aumento dei valori nella fase 2 soprattutto nelle ore serali e notturne, con minori differenze nel periodo diurno. Ciò è dovuto principalmente alle attività svolte durante la giornata dalle persone costrette a casa dalla quarantena, che si sono occupate per esempio di piccoli lavori di sistemazione delle abitazioni o attività di giardinaggio. Anche la maggior presenza di bambini nella zona residenziale e di giochi svolti all'aperto in giardino può aver influito».

L'APERITIVO

È invece nella notte che spiccano le variazioni più vistose a Treviso, dove il monitoraggio è stato svolto in piazza Trentin, uno dei luoghi più alla moda per l'aperitivo e il dopocena. Il raffronto è avvenuto fra la quiete del 6-12 aprile e la caciara del 25-31 maggio. «Sono evidenti le differenze in particolare tra le 22 e le 3», evidenzia lo studio, con una distanza di quasi 25 decibel tra le 24 e l'1, mentre l'aumento in controtendenza nelle prime ore del mattino viene giustificato dalle attività dei mezzi della raccolta rifiuti. Per quanto riguarda Rovigo, infine, devono ancora essere pubblicati i risultati del monitoraggio effettuato in un'area residenziale.

A.Pe.

