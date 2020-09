LO STUDIO

VENEZIA Più di 5 miliardi ingoiati dalla malaburocrazia in Veneto ogni anno. E tra 1,5 e 2 miliardi in Friuli Venezia Giulia. Queste le stime dell'ufficio studi della Cgia di Mestre sui costi che ogni anno devono affrontare le imprese del Nordest per far fronte agli obblighi burocratici. La Cgia, che ha elaborato una studio dell'Istituto Ambrosetti riferito all'Italia della fine del 2019, è partita dall'ultimo balzello che pesa sulle imprese: la dichiarazione di avvenuto pagamento dei contributi Inps da spedire entro il 20 settembre. «Hanno permesso alle aziende di slittare i versamenti contributivi da maggio a settembre senza penali a causa dell'emergenza Covid - spiega la Cgia di Mestre - ma il 20 luglio si sono inventati una nuova pratica burocratica, chiedendo alle imprese di ricevere la comunicazione dello slittamento dei pagamenti contributivi che dovranno essere onorati entro il prossimo 20 settembre. Slittamento - ricorda la Cgia - che il Governo ha introdotto dapprima con il decreto Liquidità e successivamente ha modificato con il decreto Agosto, per consentire alle imprese di far fronte alla mancanza di liquidità legata alla crisi sanitaria esplosa nel febbraio scorso. Questo quando bastava incrociare i dati per verificare i versamenti». Piove su un tessuto economico già provato dalla pandemia e da una burocrazia che malgrado il digitale non accenna ancora a diminuire. «In una fase come quella attuale segnala la responsabile dell'area fiscale della Cgia di Mestre Stefania Beggio - anziché snellire l'iter burocratico, l'Inps impone un ulteriore adempimento in mancanza del quale le imprese possono subire addirittura una sanzione economica. Una cosa senza senso che sta mettendo in difficoltà imprenditori e addetti ai lavori. Senza contare che il messaggio dell'Istituto previdenziale è arrivato in un momento in cui i tecnici delle associazioni e i commercialisti sono impegnati per le dichiarazioni dei redditi, che mai come quest'anno sono difficili da compilare a seguito delle tante normative fiscali introdotte, soprattutto in materia di bonus».

Lo slittamento dei pagamenti previsto inizialmente nel maggio scorso, precisano gli artigiani, non riguarda però tutte le imprese e i lavoratori autonomi, ma solo coloro che possiedono alcuni requisiti, ed in particolare. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente doveva essersi verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni nel periodo d'imposta precedente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi doveva essere di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Potevano chiedere lo slittamento indipendentemente dal fatturato i soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. «É l'ennesimo caso conclude Stefania Beggio - in cui viene richiesto un adempimento burocratico che innesca dei meccanismi a cascata che producono solo costi e perdite di tempo. In questo momento non serviva proprio».

Quello dei versamenti Inps è solo l'ultimo di tanti casi di questo genere in Italia. L'Ufficio studi Cgia ha provato a stimare a quanto ammonta il peso della malaburocrazia che grava sulle imprese per province di residenza, calcolando l'incidenza del valore aggiunto sui 57,2 miliardi di costo annuo in capo alle aziende italiane stimato dall'Istituto Ambrosetti. Più penalizzate sono quelle realtà territoriali dove è maggiore la concentrazione di attività economiche che producono ricchezza. Dunque la provincia veneta dove il costo annuo sostenuto dalle imprese per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è superiore a tutte le altre è Verona con 1,034 miliardi. Seguono Padova con 1,032 miliardi, Vicenza con 963 milioni, Treviso con 938 e Venezia con 877 milioni. Le realtà imprenditoriali meno soffocate dalla burocrazia sono quelle di Belluno (218 milioni) e Rovigo (197 milioni). Risultati analoghi potrebbero arrivare dal Friuli Venezia Giulia, per il quale la Cgia ha stimato solo la spesa complessiva per malaburocrazia: tra 1,5 e 2 miliardi.

