LO STUDIOVENEZIA Ogni centomila abitanti, in Veneto si infettano 175,8 soggetti non vaccinati e 36,1 persone immunizzate. A dirlo è uno studio epidemiologico, condotto dalla Regione dal 18 al 31 ottobre. Traduzione del presidente Luca Zaia: «Essere senza vaccino comporta un rischio di contagiarsi quasi 6 volte più grande. E ricevere il vaccino vuol dire avere l'80% di probabilità in meno di contrarre il virus».LA PARTICELLANon bastassero...